Partido Centro Democrático exige conocer el paradero de Yandir Loggiodice tras 45 días detenido

El Partido Centro Democrático (PCD) exigió este viernes conocer el paradero de su secretario general, Yandir Loggiodice, detenido hace 45 días por funcionarios encapuchados, en lo que la formación califica como una "acción ilegal" que constituye una desaparición forzada.

Según la denuncia difundida por la cuenta oficial del partido en X, Loggiodice fue arrestado el pasado 14 de julio en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, de manera "violenta y fuertemente armada", sin que se presentara ninguna orden de aprehensión. Desde entonces, ni sus familiares ni sus abogados han podido tener contacto con él.

El PCD exigió la "presentación con vida" y la "liberación incondicional" de su líder, e hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que investiguen el caso y actúen para restablecer el Estado de derecho.

El 15 de julio, la dirigente opositora María Corina Machado advirtió sobre la delicada situación de Loggiodice, señalando que presenta una válvula en la cabeza que hace su vida especialmente vulnerable a golpes. Machado detalló que 30 personas encapuchadas ingresaron al lugar donde se encontraba resguardado y lo trasladaron por la fuerza.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han confirmado la detención del secretario general del PCD.