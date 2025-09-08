Padrino López: Todo el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe está “apuntando a Venezuela”

El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, rechazó este lunes las acusaciones de funcionarios de Estados Unidos que, según dijo, buscan colocar a Venezuela en el “centro” de su política antinarcóticos.

En un encuentro con el Estado Mayor Superior, Padrino denunció que “los medios de comunicación imperialistas y los voceros de la derecha” intentan responsabilizar al país por la presencia de grupos armados colombianos.

Venezuela es víctima de los grupos armados que nacieron en la frontera con Colombia. Pareciera que los medios hacen ver que les damos albergue y los protegemos, trasladando irresponsablemente la culpa a nuestro país”, afirmó, citado por Globovisión.

El ministro también advirtió que todo el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe está "apuntando a Venezuela", a través de buques de guerra de esa nación. Por ello instó a la población a mantenerse “en alerta permanente”.

Además, ratificó el rechazo al cultivo y uso de hoja de coca en Venezuela y destacó la activación de la operación Sierra, destinada a verificar la inexistencia de cultivos ilícitos en zonas fronterizas.

Nuestro objetivo es tener una frontera sana, sin narcotráfico ni mafias, para el beneficio de ambos países”, subrayó.

En el plano internacional, Padrino defendió la necesidad de “rehacer” el orden geopolítico y respaldó la propuesta del presidente chino, Xi Jinping, sobre “una nueva gobernanza global” que promueva la paz y el respeto a la soberanía de los pueblos, frente a lo que calificó como las políticas hegemónicas de Washington.