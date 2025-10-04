Padrino López supervisa jornada de preparación de la Fanb ante posibles amenazas externas
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó este sábado una jornada de ejercicios militares en diferentes regiones del país, orientada a optimizar las capacidades de combate y de comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia.
Durante una transmisión por Venezolana de Televisión, el titular castrense aseguró que la práctica permitió constatar la operatividad de la Fanb en todo el territorio y la capacidad de respuesta frente a amenazas externas. Subrayó que el entrenamiento en el área de comunicaciones resulta clave para garantizar la transmisión eficaz de planes y órdenes estratégicas en cualquier circunstancia.
Estas maniobras forman parte del plan “Independencia 200”, una iniciativa que busca consolidar la preparación de las bases de defensa integral y entrenar al personal en áreas como planificación, despliegue y especialización en armas.
Desde el estado La Guaira, el ministro de Interior, Justicia y Paz resaltó que las prácticas militares buscan no solo enfrentar riesgos externos, sino también mantener la disciplina y el compromiso de los funcionarios con las tareas de carácter nacional.
En paralelo, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, advirtió a la oposición que no debe esperar una intervención extranjera como vía para alcanzar el poder político, al tiempo que enfatizó que los cuerpos de seguridad están instruidos para responder a cualquier escenario de agresión.