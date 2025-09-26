Padrino López sostiene que acciones del “imperialismo” han fortalecido cohesión de la Fanb

El ministro de la Defensa, Vladímir Padrino López, encabezó este 26 de septiembre la conmemoración del 20º aniversario del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), acto en el que destacó la “lucha por la soberanía e independencia” de Venezuela, en medio de lo que calificó como una “amenaza militar” sobre el país.

Estamos celebrándolo como lo hacemos los verdaderos soldados y soldadas, en plena lucha por la soberanía e independencia de la patria, tal como lo hemos hecho en estos 20 años de existencia de esta institución virtuosa e integradora, pero esta vez con las particularidades propias de la amenaza militar que se cierne sobre Venezuela”, afirmó Padrino López, mediante un video difundido en sus redes sociales.

El ministro sostuvo que las acciones de “imperialismo”, en alusión a EE. UU., han fortalecido la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). “Han pretendido ultrajar el honor militar y el honor nacional, pero han conseguido exactamente lo contrario, estamos más unidos y más moralizados que nunca”, expresó.

Padrino López atribuyó esa fortaleza a la “fusión popular militar-policial”, a la “visión estratégica” del presidente Nicolás Maduro y al “liderazgo cercano y auténtico” del comandante del Ceofanb, general en jefe Domingo Hernández Lárez, a quien reconoció por mantener desplegados a soldados, aviadores y milicianos en todo el país.

El titular de Defensa exaltó el compromiso de cada componente militar, desde pilotos de combate que “defienden el espacio aéreo” hasta soldados del Ejército, marinos, guardias nacionales y miembros de la Milicia Bolivariana, a quienes agradeció por responder “sin dilación” al llamado de resguardar la patria.

Padrino López aseguró que dentro de cinco años, cuando Venezuela se prepare para conmemorar el Bicentenario de la siembra del Libertador Simón Bolívar, el país seguirá “libre, independiente y soberano”. Concluyó su intervención con un llamado a la unidad: “Sigamos siempre unidos, que unidos venceremos al combate”.