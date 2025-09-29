Padrino López niega militarización de la sociedad venezolana: "Lo que queremos es conciencia patria"

El ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, rechazó este domingo 28 de septiembre las acusaciones de que el gobierno de Nicolás Maduro pretende militarizar a la sociedad venezolana. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el alto funcionario calificó tales señalamientos como infundados y distorsionados por sectores que, según él, actúan en contra de los intereses del país.

“Es un absurdo pensar que queremos militarizar a la sociedad. Lo que buscamos es sembrar conciencia patria”, afirmó el ministro en un video. Explicó que la iniciativa del gobierno apunta a promover una mayor identificación de los ciudadanos con la defensa, el desarrollo y el bienestar de la nación, más allá de cualquier enfoque militarista.

Durante su intervención, Padrino López también denunció la presencia militar estadounidense en el Caribe, que, aseguró, representa una amenaza para la soberanía venezolana. En ese sentido, subrayó que la estrategia nacional consiste en articular esfuerzos desde distintos frentes, tanto militares como civiles, para consolidar un modelo de resistencia y defensa integral.

"Desde los ámbitos militares hasta las formas no armadas de lucha, estamos fortaleciendo nuestra cohesión como nación para estar preparados ante cualquier escenario", expresó.

Asimismo, defendió la interacción entre las Fuerzas Armadas y la población, asegurando que el contacto entre cuarteles y ciudadanos no responde a una lógica de control, sino a una dinámica de unión cívico-militar-policial orientada a enfrentar cualquier amenaza externa.

“La verdadera intención es preparar al pueblo junto a sus instituciones de seguridad para salvaguardar la patria frente a una posible agresión imperial”, concluyó.