Padrino López insta a "duplicar esfuerzos militares" ante escenario bélico en el mar Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, instó este miércoles a "duplicar esfuerzos" militares ante un posible conflicto en el mar Caribe, tras calificar como una "amenaza" el despliegue naval de Estados Unidos cerca de aguas venezolanas, supuestamente para combatir el narcotráfico.

En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo", afirmó durante un acto en el que anunció nuevas maniobras en la isla La Orchila, en transmisión de VTV.

Padrino López ofreció detalles de los ejercicios de seguridad, bautizados como "Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200", que se desarrollarán en la isla, de aproximadamente 43 kilómetros cuadrados y ubicada a 97 millas de La Guaira.

Señaló que se desplegarán grupos de tarea conjunto aeroespacial, fuerzas especiales, inteligencia, guerra electrónica, marítimo y terrestre, así como drones de vigilancia, submarinos y aéreos. Los ejercicios incluirán recolección y análisis de inteligencia, interceptación de llamadas, bloqueos y neutralización de comunicaciones.

El ministro indicó que también se movilizarán funcionarios de seguridad en toda la isla para garantizar el orden y la vigilancia, y destacó que la respuesta del pueblo venezolano ha sido contundente, reflejando un "sentimiento patriótico que arropa hoy a toda la nación".