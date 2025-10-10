Padrino López: “Estamos garantizando todo lo que nos corresponde para evitar la guerra”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (Oddi) que serán activados en todo el país, como parte de la Operación Independencia 200, deben cumplir con las 27 acciones territoriales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

A través de un mensaje publicado en su canal de Telegram, detalló que las 27 tareas tienen como propósito mantener la cotidianidad y evitar la parálisis estratégica del país, todo esto ante “las constantes agresiones del imperio norteamericano que pretenden desestabilizar a la nación”.

“¿Qué estamos haciendo? Aquí recogimos todas las 27 acciones territoriales contra la campaña aérea y el desgaste sistemático. El propósito es mantener la cotidianidad y evitar la parálisis estratégica”, manifestó el Ministro de Defensa, citado por Venezolana de Televisión.

Asimismo, explicó que las tareas contemplan acciones como: comprobar las reservas alimentarias, la disponibilidad hospitalaria el uso de radios comunitarias y de todos los medios de comunicación disponibles, defensa de ciudades, defensa y protección de direcciones de aproximación que lleven a las principales ciudades, ejecución de patrullajes marítimos en puertos y aeropuertos, entre otros.

“Son tareas que tenemos que ir cumpliendo para mover el músculo nacional. Decía Bolívar, antes de comenzar la Batalla de Carabobo, en abril de 1821, no se justifica la inacción, no hay inacción hasta lograr la independencia, nosotros estamos garantizando todo lo que nos corresponde para evitar la guerra y preservar la paz”, puntualizó.

Por otra parte, Padrino López explicó que hasta el momento las ODDI han sido activadas en los estados La Guaira, Carabobo, Aragua, Falcón y Zulia, informando que próximamente serán activadas en el resto del territorio nacional.