Padrino López asegura que EE.UU. busca una ruptura interna: “No han podido ni podrán”

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, sostuvo que el pueblo de Venezuela enfrenta desde hace 26 años una política de agresión de Estados Unidos, que en la última década se ha intensificado contra el país.

"El asedio es una estrategia militar por naturaleza. Tenemos muchos ejemplos aquí en Venezuela en nuestra época de independencia, en Suramérica (…) ejemplos de sitio de asedios en el mundo, es una estrategia militar, solo que hoy lo hacen con otros instrumentos y medios, sanciones, bloqueos y la imposibilidad de nosotros comercializar con otros países", apuntó.

El ministro aseguró que dichas acciones buscan generar una ruptura interna, pero recalcó: "No han podido ni podrán". A su juicio, existe un liderazgo político y militar firme que enfrenta al “imperialismo” con respaldo del pueblo.

Durante la supervisión de la segunda jornada de alistamiento militar en la Plaza Sucre de Catia, Padrino López afirmó que la Milicia Bolivariana asume un rol más decidido en defensa de la soberanía y de la producción nacional en tiempos de bloqueo.

Además, adelantó que al cierre de estas jornadas, se anunciarán nuevas fases del proceso de alistamiento en el marco de la unión cívico-militar-policial.

Sobre la oposición, advirtió: “Ellos creen que al caer las primeras bombas, nosotros vamos a salir corriendo, no saben pues, no tienen ese espíritu nacional, no se merecen llamar venezolanos ni venezolanas, es la antipatria en carne propia”. Reiteró que tanto el pueblo como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuarán en pie de lucha por la paz y la soberanía del país.