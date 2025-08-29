Padrino López asegura que alistamiento en la Milicia Bolivariana es voluntario

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aclaró este viernes que el proceso de reclutamiento en la Milicia Bolivariana no es obligatorio, sino un acto “voluntario”, en medio de rumores que señalaban lo contrario.

“Esto no es reclutamiento forzoso, es un acto voluntario. Expresa un profundo sentimiento patriótico”, señaló el titular de Defensa desde uno de los puntos habilitados para la jornada. Padrino destacó que actualmente hay 1.167 puntos registrados para el alistamiento y enfatizó que se trata de una convocatoria a la unión nacional para “despejar el camino de la agresión militar del imperialismo sobre Venezuela”.

El ministro indicó que los soldados que se graduaron el jueves, en un acto presidido por el presidente Nicolás Maduro, se desplegarán en la frontera para “defender el territorio de todo vestigio de bandas criminales y estructuras del narcotráfico”. “Esos que se graduaron ayer se incorporan a los 15.000 efectivos en la zona de paz de la frontera”, precisó.

Padrino López también rechazó las amenazas externas y subrayó que Venezuela no se deja intimidar. “El alistamiento es un acto de repudio a la amenaza militar. ¿Cómo van a amenazar nuestro sistema político democrático? Nosotros no somos narcotraficantes, somos un pueblo de pie”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la jornada. “Convoco al pueblo de Venezuela a que venga, estaremos desplegados en todos los municipios y estados”, concluyó.