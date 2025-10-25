Padrino López afirma que Venezuela ha logrado contener el narcotráfico y niega presencia de cárteles

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela mantiene una política firme y sostenida contra el narcotráfico, destacando que el país “no sirve de ruta ni refugio” para organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Durante una intervención transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario afirmó que la nación “ha logrado resultados exitosos gracias a una estrategia de Estado coherente y coordinada”.

Padrino López enfatizó que el combate al tráfico de drogas se desarrolla con un enfoque integral que involucra a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), y subrayó que el territorio venezolano se mantiene libre de estructuras de narcotráfico organizadas. “Aquí no existen cárteles ni alianzas con estas mafias. Venezuela es un muro de contención frente al crimen transnacional”, manifestó.

El titular de Defensa advirtió que cualquier grupo que intente operar dentro del país enfrentará una respuesta “contundente y proporcional” por parte de las autoridades, y destacó los recientes operativos militares como muestra del compromiso del Estado con la seguridad y la soberanía nacional.

En su discurso, el general también hizo referencia a los ejercicios militares “Independencia 200”, desarrollados durante las últimas semanas en distintas regiones del país. Según explicó, estas maniobras han fortalecido la capacidad defensiva nacional y permitido “comprobar la organización y disposición combativa” de la milicia bolivariana.

“Cada miliciano cumple un rol en la defensa territorial; somos una nación que ha aprendido a proteger sus costas, su espacio aéreo y sus fronteras”, apuntó Padrino, quien mencionó operaciones recientes en zonas estratégicas como La Orchila y la isla de Patos.

El ministro aprovechó la ocasión para criticar nuevamente la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, a la que calificó como una “provocación injerencista”. A su juicio, Washington utiliza el discurso antidrogas como “pretexto para justificar su política de agresión y control sobre los recursos de Venezuela”.

“Pretenden imponernos su modelo bajo la excusa del narcotráfico, pero ni sus amenazas ni sus maniobras lograrán arrebatarnos nuestra soberanía”, expresó el jefe castrense, reiterando que la Fanb “seguirá garantizando la independencia y la paz del país frente a cualquier intento de intervención externa”.