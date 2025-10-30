Padrino López afirma que la Fanb ha neutralizado 23 "aeronaves de narcotráfico" en 2025

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó este jueves que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha logrado neutralizar 23 aeronaves vinculadas al narcotráfico durante el año 2025. En su mensaje a través de redes sociales, Padrino reafirmó el compromiso de Venezuela en la lucha contra el tráfico de drogas, destacando que la reciente interceptación de dos aviones el miércoles elevó esta cifra a 23.

"Con las dos aeronaves neutralizadas ayer, ya hemos inutilizado un total de 23 aeronaves del narcotráfico en lo que va del 2025", afirmó el ministro, subrayando que el país no permitirá que se utilice su territorio para abastecer el mercado de drogas en Estados Unidos.

Además, Padrino López destacó el "creciente" consumo de drogas en el país norteamericano y sugirió que la presencia de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico podría ser la verdadera causa de las amenazas militares que recibe el país. "¿Será esa la verdadera causa de la amenaza militar contra Venezuela? ¡Que el mundo saque sus conclusiones!", expresó.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, en una alocución el miércoles, había anunciado la interceptación de dos aeronaves presuntamente involucradas en el narcotráfico. Según Maduro, la Aviación Militar Bolivariana actuó con estricta observancia de la ley internacional, utilizando sus capacidades para garantizar la soberanía del país. "Cumpliendo todos los protocolos y el derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana hizo su trabajo", señaló el mandatario, enfatizando que las operaciones de intercepción continúan con éxito.

Además de las aeronaves, la Fanb informó sobre la destrucción de dos campamentos logísticos utilizados por grupos irregulares colombianos vinculados al narcotráfico y el terrorismo en el estado Amazonas. El reporte militar indicó que las unidades de combate mixtas de la FANB localizaron y destruyeron los campamentos, que servían como bases de operación para los denominados grupos Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia).

Este tipo de operaciones, según los responsables militares, es parte de los esfuerzos continuos para mantener la seguridad y soberanía del país, combatiendo el narcotráfico y cualquier amenaza externa. La FANB sigue desplegada en el territorio nacional para proteger los intereses de Venezuela frente a cualquier forma de agresión.