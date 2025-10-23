Padrino López admite la presencia de la CIA en Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, admitió este jueves la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país, en medio del incremento de la tensión militar entre Caracas y Washington.

“Sabemos que la CIA está presente, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar donde exista una embajada de Estados Unidos. Allí opera la CIA”, afirmó el alto funcionario durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino aseguró que las Fuerzas Armadas Nacionales están desarrollando maniobras para elevar su nivel de preparación y responder a las amenazas militares en el Caribe, al tiempo que advirtió que las operaciones se llevarán a cabo “con mucha fuerza” para prevenir intentos de desestabilización interna.

Las declaraciones surgen pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara haber autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, aunque sin detallar si incluyen operaciones dirigidas contra Nicolás Maduro.

De acuerdo con fuentes de medios estadounidenses, la autorización fue emitida mediante un “presidential finding”, un decreto secreto que faculta a la CIA a ejecutar operaciones letales o de sabotaje fuera del territorio norteamericano.