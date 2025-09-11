Padrino López a EE. UU.: “Piensen bien qué decisión van a tomar y ocúpense”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dio un balance este jueves del operativo en los estados fronterizos de Venezuela a propósito del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Detalló que, en el marco de la “Operación Independencia 200”, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) comenzó el despliegue de medios de defensa aérea y medios marítimos.

"También hemos estados asignando tareas a las fuerzas especiales, desconcentrando medios aéreos, navales para hace barreras y asignar zonas de patrullaje. Asimismo, estamos activando todas las bases logísticas en el territorio para que esta operación tenga la efectividad y eficacia que se requiere desde todo punto de vista", señaló el alto oficial castrense.

Resaltó que, para la operación militar, que inició la madrugada de este jueves el presidente Nicolás Maduro, se han dispuesto en todo el territorio nacional, 284 puntos críticos que serán abordados de acuerdo a su naturaleza.

"Cada punto crítico tiene una reacción, una acción específica, bien sea ofensiva, defensiva por momentos, una acción de guerrilla, una acción de milicia territorial, acción de cuerpos combatientes", resaltó.

Instó a las autoridades civiles y militares de los estados Zulia y Táchira a trabajar en coordinación permanente como un solo bloque de acción y planificación.

"Ambas regiones constituyen la Zona Binacional N.° 1, con una frontera viva e histórica que ha sido blanco de grupos paramilitares favorecidos por los gobiernos oligárquicos de Colombia. Hoy, la respuesta es contundente: paz, seguridad y desarrollo para el pueblo tachirense", afirmó.

Al hacer mención de las tensiones con Estados Unidos, Padrino recordó que "Venezuela es un territorio de paz”.

“La Fanb, que tiene las armas de la República, ama la paz, no ama la guerra. Pero tampoco se equivoquen, para eso nos estamos preparando. Máxima presión por allá, máxima preparación por aquí, y nos estamos preparando para defender la paz", manifestó Padrino.

En este sentido, exhortó al Gobierno estadounidense a “analizar sus acciones contra Venezuela”. “Allá, en el Estado profundo de los Estados Unidos, piensen bien qué decisión van a tomar y ocúpense de lo que tienen que ocuparse. Y si quieren combatir el narcotráfico, combátanlo con programas coherentes, consistentes en el tiempo", expresó.