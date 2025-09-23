Padrino insta al pueblo a “pasar a la lucha armada” para “defender a Venezuela”

El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, llamó este martes a la población a prepararse frente a lo que describió como "máxima presión" externa, en referencia al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe y a una eventual "agresión" contra Venezuela.

Durante el discurso, Padrino López enfatizó "la importancia de la conciencia nacional y la unidad del pueblo venezolano para enfrentar posibles desafíos".

Destacó que la preparación incluye la disposición para una "lucha armada" en defensa del territorio, el honor y la dignidad nacional. "No estamos en son juegos, nos estamos preparando", afirmó el ministro, subrayando la seriedad del momento y la necesidad de estar listos para actuar en el momento indicado.

El mensaje del militar, dirigido a la ciudadanía, busca reforzar el "sentimiento de unidad y resistencia" ante las tensiones actuales, tomando en cuenta la movilización de al menos ocho buques de guerra, un submarino, aviones de vigilancia y cazas F-35, estos últimos ubicados en Puerto Rico.