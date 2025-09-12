Oposición venezolana exige liberar a Luis Somaza tras prolongada detención sin juicio

El partido opositor Voluntad Popular (VP) exigió este viernes la liberación “inmediata e incondicional” de su activista Luis Somaza, quien permanece detenido desde febrero, en lo que califican como un caso emblemático de presunta "persecución política en Venezuela".

“Luis Somaza es inocente, es un preso político y no está solo. Su causa es la de millones que soñamos con una Venezuela libre, justa y democrática”, expresó la organización en redes sociales, reafirmando su respaldo al dirigente.

La detención de Somaza fue confirmada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien lo acusó de presuntamente manejar fondos de ONG vinculadas a los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. Sin embargo, la oposición asegura que se trata de un "montaje para criminalizar la disidencia".

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 823 presos políticos, la mayoría arrestados tras las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados, que favorecieron a Nicolás Maduro, fueron denunciados como "fraudulentos" por la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria.

Mientras el oficialismo sostiene que todos los detenidos enfrentan cargos por delitos comunes, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos cuestionan estas afirmaciones y denuncian el uso del sistema judicial como herramienta de presunta "represión política".