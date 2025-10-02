El diario plural del Zulia


Oposición venezolana condena fuegos artificiales en El Helicoide como "acto perverso e inhumano"

El Helicoide simboliza tortura y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Vente Venezuela y Henrique Capriles se sumaron a las críticas del evento. Los opositores enfatizaron que no puede haber festividad en medio del sufrimiento
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, expresó este jueves su firme rechazo ante el lanzamiento de fuegos artificiales desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como parte de la celebración anticipada de la Navidad promovida por el presidente Nicolás Maduro.

La organización calificó el acto como “perverso e inhumano”, al considerar que cientos de presos políticos permanecen recluidos en ese centro de detención. “Con indignación rechazamos categóricamente el acto perverso e inhumano de lanzar fuegos artificiales desde El Helicoide para 'celebrar la Navidad'”, expresó la PUD en su cuenta oficial de X.

La coalición recordó que El Helicoide no representa un símbolo de festividad, sino “el centro de tortura y detenciones ilegales de Venezuela, donde cientos de presos políticos son víctimas de tratos crueles y de la violación sistemática de los derechos humanos”.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) también rechazó el evento, afirmando que “no hay Navidad posible en medio del dolor”. Denunciaron que los “brillos en el cielo” contrastan con la realidad de “hombres y mujeres humillados, torturados y alejados de sus familias” bajo ese mismo techo.

Henrique Capriles calificó el hecho como “lamentable” y lo consideró una “nueva burla a las familias que sufren día tras día”. Subrayó que “la paz de un país no se puede cimentar en el dolor y las constantes violaciones a los derechos humanos”.

