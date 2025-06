Oposición cambia de estrategia con “candidato único” para ganar municipales: "El principal enemigo sigue siendo la abstención"

Las elecciones para elegir alcaldes y concejales están a la vuelta de la esquina. A solo un día para que finalicen las postulaciones para participar en los comicios del 27 de julio, los partidos de oposición continúan evaluando quiénes serán sus candidatos para enfrentar al oficialismo en una nueva contienda electoral.

Después de la dura derrota sufrida el 25 de mayo en unos comicios regionales marcados por la baja participación, la oposición espera pasar la página en busca de lograr mejores resultados, para ello en un intento de evitar una “fuga de votos” se estaría planteando la posibilidad de postular a un candidato unitario en cada municipio con el propósito de intentar recuperar algunos espacios en los comicios municipales.

El alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, fue el primero en confirmar esa medida en el Zulia tras asegurar durante una rueda de prensa que Maracaibo tendrá “un candidato unitario”, argumentó que fue respaldado este miércoles por el también alcalde, Ely Ramón Atencio, quien aseveró que se afinan detalles para elegir a un candidato único en el municipio Rosario de Perijá.

Para el politólogo Julio Urribarrí, la actitud unitaria que trata de mostrar la oposición con este tipo de decisiones representa un gran avance de los grupos políticos que conviven en la ciudad de Maracaibo, que según explica, apelan al eslogan en la unión está la fuerza para lograr una fortaleza en esta nueva etapa.

Sin embargo, Urribarrí señala que el principal enemigo de la oposición sigue siendo la abstención, aunque no descarta que las decisiones tomadas por los sectores opositores puedan generar cierto interés de la población a participar en los comicios.

El experto en opinión pública indicó que, si la persona postulada como candidato a la alcaldía de Maracaibo cuenta con el apoyo del resto de los partidos opositores, eso jugaría un papel muy importante para afrontar los comicios en la ciudad, aunque destaca que será muy difícil lograr resultados positivos después del triunfo del oficialismo del 25 de mayo.

Y agrego: “Otro de los escenarios es que la parte unitaria se convierta en una fortaleza y rompa la abstención.” La clave gira en torno a un movimiento unitario que recobre la confianza en el voto”, dijo.

Por su parte, la politóloga y profesora universitaria, María Alexandra Semprún, asegura que para hablar de las elecciones es necesario conocer cuánta credibilidad tiene el Consejo Nacional Electoral en la mirada de la población venezolana.

La experta en Ciencias Políticas indicó que la baja credibilidad que tiene el órgano electoral dará pie a que se repita un nuevo escenario de abstención como el sucedido el pasado 25 de mayo, por lo que descarta que los venezolanos salgan a las urnas de manera masiva.

Asimismo, Semprún asegura que durante las elecciones del 27 de julio, el escenario será muy similar al que se presentó el 25 de mayo debido a la falta de confianza en el CNE. “Sin credibilidad no hay votación”, señaló.

En la misma línea, el analista político, Ricardo Lobo, aseguró que la importancia de las elecciones no radica solo en elegir o no un candidato unitario de lado y lado. Lobo agrega que existen factores como la legalidad y la confianza que siguen muy presentes en la población venezolana, lo que juega un papel fundamental a la hora de salir a votar, situación que, explica, quedó en evidencia el 25 de mayo.

No se trata de que la oposición vaya unida, se trata de que para la población, en muchos momentos, la misma oposición es más de lo mismo y al no haber solucionado lo ocurrido el 28 de julio no se asume como importante una elección porque la garantía no existe”, comentó.