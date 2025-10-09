ONG exige a Maduro permitir inspección internacional ante denuncias de "torturas" en El Helicoide

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió este jueves al gobierno de Nicolás Maduro permitir una inspección internacional en el centro de detención de El Helicoide, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitara formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) realizar una visita para verificar las condiciones de los presos políticos.

De acuerdo con EFE, la ONG sostuvo que el Estado venezolano tiene una “obligación ineludible” de permitir el ingreso sin restricciones de organismos internacionales, conforme a los tratados de derechos humanos firmados por el país. “Negar estas inspecciones es admitir los abusos y atrocidades que se cometen en ese centro”, señaló el OVP en un comunicado difundido en la red social X.

Según la organización, El Helicoide se ha convertido en el “epicentro de la tortura sistemática y la detención arbitraria” en Venezuela.

El informe detalla que varios reclusos han permanecido más de un año en aislamiento prolongado, mientras otros sufren restricciones a las llamadas, visitas y entrega de paquetería, medidas que, asegura, se usan para presionar a los familiares.

El OVP también cuestionó la falta de respuesta de las instituciones nacionales. “Ni el defensor del pueblo ni el fiscal general han atendido las denuncias de los familiares sobre los abusos dentro del recinto”, advirtió la ONG.

La Cidh, en sesión ante la OEA, reiteró su solicitud para visitar Venezuela, especialmente El Helicoide, con el fin de constatar las denuncias. “La última visita de la Comisión ocurrió en 2002.

Desde entonces, las solicitudes de 2017 y 2020 fueron rechazadas”, recordó la relatora para Venezuela, Gloria de Mees, quien afirmó que el organismo ha recibido “información alarmante sobre torturas y tratos crueles".

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la petición y subrayó la importancia de una inspección in situ. “Una visita sería un paso esencial hacia la transparencia y la rendición de cuentas”, declaró.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es considerado el principal centro de detención de opositores y críticos del gobierno venezolano. Diversas organizaciones internacionales lo han señalado en los últimos años como escenario de graves violaciones a los derechos humanos.