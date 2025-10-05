ONG denuncia acoso durante actividad religiosa por la libertad de presos políticos

Una jornada de oración organizada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) se desarrolló este domingo en Caracas, pese a los intentos de grupos identificados como simpatizantes del oficialismo de impedir el acto. La actividad, convocada en una capilla del oeste de la capital, buscaba pedir por la liberación de los presos políticos en el país.

De acuerdo con la directora del CLIPP, Andreína Baduel, el incidente refleja el clima de hostigamiento que enfrentan las organizaciones civiles en Venezuela. “Estos hechos ratifican el terrorismo de Estado que hemos venido denunciando”, declaró a EFE. Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel y hermana de Josnars Baduel, detenido desde 2020, aseguró que los intentos de obstaculizar la jornada “revelan el miedo del poder a la verdad”.

En redes sociales, el activista de derechos humanos Marino Alvarado, miembro de Provea, denunció que grupos “paramilitares pro-Gobierno” acosaron a los familiares de los detenidos durante la actividad.

La ONG compartió un video donde se observa a varias personas, algunas junto a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lanzando insultos y acusaciones contra los asistentes. Aun así, el evento culminó sin enfrentamientos y con la participación de familiares y activistas en oración.

La iniciativa del Clipp coincidió con las celebraciones previas a la canonización del médico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre, fecha en la que se convertirán en los primeros santos venezolanos. El movimiento buscó unir la conmemoración religiosa con un llamado a la reflexión sobre la situación de los 838 presos políticos contabilizados por Foro Penal, cifra que el Gobierno niega.

Con esta acción, el Clipp y otras organizaciones de derechos humanos insistieron en que la fe y la memoria se conviertan en espacios de resistencia pacífica ante la represión y la criminalización del disenso en el país.