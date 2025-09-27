Once mujeres siguen detenidas en Venezuela: La mayoría son familiares de opositores

La Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU denunció en este mes de septiembre que las mujeres no escapan de las múltiples detenciones en el contexto postelectoral del país.

En un conteo realizado por Efecto Cocuyo en su portal web, reseñan que, hasta el viernes 26 de septiembre, se han documentado al menos 11 privaciones arbitrarias de la libertad contra mujeres.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) facilitó al medio de comunicación el listado con las féminas detenidas por motivos políticos en lo que va de mes y señalan que de las 11 detenidas, al menos cinco tienen entre 63 y 73 años de edad, y que solo una fue excarcelada, Natalia Álvarez, esposa del defensor de derechos humanos Pedro Hernández, quien fue detenido en Yaracuy, el 19 de septiembre, y continúa bajo arresto.

Estas son las 11 mujeres que permanecen privadas de libertad:

Mirian Fernández Ruiz, de 72 años de edad, fue detenida el 4 de septiembre en Valencia, estado Carabobo. Su detención se produjo junto a su hija Chantal Guillén Ibarra y otros familiares, ya que las autoridades buscaban a su hijo Miguel Guillén, colaborador de Vente Venezuela.

Chantal Niulany Guillén, de 21 años, fue detenida con su madre, su hermano adolescente y su hija de dos años. La PNB, al no encontrar a Miguel Guillén en su vivienda, procedió a arrestar a la familia. Chantal es considerada presa política.

Elizabeth Rodríguez, de 63 años, fue detenida junto a su esposo, Juan Torres, en su vivienda en Valera, estado Trujillo.

María Nolberta Hernández Ramírez, de 71 años de edad, fue detenida el 12 de septiembre de 2025, en el estado Trujillo. Su captura se realizó cuando funcionarios buscaban su hijo, el activista Pedro Andrade Hernández en su vivienda.

Lisette Jackeline Andrade Hernández, hermana del activista Pedro Andrade, fue detenida el 10 de septiembre de 2025 en Valera, estado Trujillo. La detención ocurrió durante un allanamiento en su vivienda, donde las autoridades buscaban a su hermano.

Merys Torres de Sequea, de 71 años de edad, fue detenida el 21 de septiembre en Guatire, estado Miranda, por personas encapuchadas. La mujer, que sufre de hipertensión, es la madre del capitán Antonio Sequea, quien se encuentra preso

Zoris Guerra Torres, privada de libertad desde el 21 de septiembre, forma parte del mismo suceso de la “desaparición forzada” de Merys Torres de Sequea, detalla la ONG.

Alejandra Vera fue detenida el 18 de septiembre de 2025 por funcionarios de la Dgcim. El operativo se realizó en su residencia en el estado Barinas, donde los agentes también detuvieron a su suegro, José Rodríguez, y a su cuñado, Jhony Rodríguez.

Neida Araña Díaz, la madre del teniente en el exilio, Rodríguez Araña, fue detenida el 19 de septiembre.

Haydee Jerez, tía del teniente Rodríguez, también fue detenida ese día.