Oficialismo marchó para exigir “el cese de las agresiones estadounidenses” en el Caribe

El Gobierno de Nicolás Maduro realizó una marcha este lunes desde Petare hasta la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, donde los asistentes participaron en la exigencia del “fin de la agresión” estadounidense contra Venezuela y el Caribe.

Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, fue una de las figuras del oficialismo que lideró la concentración, titulada "Ganemos la Paz, Defendamos la Vida”.

“No queremos tutelaje. No queremos ser gobernados por un poder extranjero. Los problemas de los venezolanos los resolvemos entre venezolanos”, declaró.

Denunció la estrategia de "falsa bandera" y aseguró que desde la oposición se realizan "campañas de desinformación" que "buscan justificar la intervención militar".

“Este pueblo se ha convocado de ayer para hoy, y aquí estamos, por cientos de miles, para enviar nuestro mensaje al mundo: somos un pueblo de paz (…) Han insistido en mentirle al mundo, en colocar señuelos para activar acciones bélicas. Pero este pueblo está claro: nosotros vamos a pelear por la paz, por la familia, por la vida”, dijo.

Fernández también enfatizó que amplios sectores del país, incluyendo figuras de la oposición, apoyaron el llamado al diálogo. “El 94 % de los venezolanos rechaza la guerra. Queremos paz para crecer, para nuestros hijos, para que la economía se desarrolle. No vamos a permitir que nos arrastren a un conflicto armado”, subrayó.

Concluyó con un llamado a la unidad nacional: “Ser venezolano es sentir el dolor de tu pueblo en el pecho y salir a defenderlo”.