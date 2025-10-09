NYTimes: Qatar estaría intentando ser mediador entre EE. UU. y Venezuela

Qatar está tratando de actuar como mediador entre las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, incluso mientras el presidente Trump continúa aumentando sus fuerzas militares en el Caribe y atacando barcos civiles, según tres personas con conocimiento de la diplomacia de Qatar.

En un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, reseñan que los esfuerzos de Qatar han sido alentados por el gobierno de Maduro, pero no han sido aceptados por la administración Trump, que parece más centrada en las opciones militares que en la diplomacia.

El Pentágono ha desplegado 10 mil soldados estadounidenses en la región, la mayoría de ellos en bases en Puerto Rico. También hay tropas en la región a bordo de ocho buques de guerra de superficie y un submarino.

Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, ha calificado en más de una ocasión al mandatario venezolano como “prófugo de la justicia”, y, según el medio de comunicación, ha estado intentando elaborar una estrategia de presión militar sobre él, una misión apoyada por John Ratcliffe, director de la CIA, y Stephen Miller, principal asesor de política interna de Trump.

“Sé que Qatar se está intercambiando mensajes”, dijo Juan González, quien fue director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden. “Están tratando de encontrar la manera de fomentar un diálogo más estructurado o un canal extraoficial entre ambas partes, pero no han tenido mucho éxito con la administración Trump”.

Un funcionario actual describió los esfuerzos de Qatar como un intento de mantener abiertos los canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela como parte del objetivo de la pequeña nación de desempeñar un papel importante en la diplomacia global.

Vale recordar que, esta semana, medios de comunicación y agencias internacionales reseñaron que Trump habría ordenado a Rick Grenell romper toda comunicación diplomática con Venezuela, no obstante, esto no ha sido confirmado por la Casa Blanca.