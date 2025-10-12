Nobel de María Corina dejó sin reacción al chavismo por más de 48 horas

Noqueados. Los principales voceros oficialistas venezolanos apenas reaccionaron al final de este domingo al anuncio del Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, líder de la oposición unitaria. Fue el mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien se refirió al galardón tras un acto en Caracas, enmarcado en el Día de la Resistencia Indígena. Allí, aseguró que 90 por ciento de la población repudia a la presidenta de Vente Venezuela.

Nastassja Rojas Silva, politóloga e internacionalista, escribió un artículo para el portal La Silla Vacía, en el que asegura que el Nobel de la Paz no exalta a un líder partidista sino a la resistencia civil frente a un “régimen autoritario” que convirtió la represión en política de Estado.

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado trasciende cualquier lectura partidista, el Comité Nobel Noruego argumentó que su decisión se basó en ‘su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia’. Esa formulación no describe una disputa política interna, como en muchos casos se quiere hacer ver, describe una resistencia civil frente a un régimen autoritario que desmanteló el Estado de derecho”, resalta.

Rojas Silva recuerda que el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, fue explícito al afirmar que Machado es “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina” y que el galardón es un mensaje para todos los regímenes llamados a elegir los votos y no las balas. “Esto sintetiza la naturaleza del reconocimiento, no se trata de un premio a una figura partidista, sino a una estrategia democrática en un contexto de altísimo riesgo”, añade.

La politóloga señala que el Nobel no resuelve la crisis venezolana, pero reconfigura su marco interpretativo, restituye a la ciudadanía el protagonismo de su resistencia y recuerda que la comunidad internacional tiene la obligación, no la opción, de actuar frente a violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, dejando en evidencia a los colaboracionistas y normalizadores de la crisis en Venezuela, elevando los costos de esta posición.

Efecto, shock y censura

Pedro Castillo, periodista experto en política, cree que el histórico galardón blinda a María Corina Machado. “Los noruegos, que fueron testigos en Oslo de las burlas del chavismo ante los intentos de diálogo entre los voceros de Nicolás Maduro y una oposición en la que no estaba representada Machado, sabían muy bien lo que hacían al conferirle el Nobel de la Paz a la líder de Vente Venezuela”, asegura.

Castillo explica que el premio también le proporciona a Machado un blindaje moral, porque la incluye en lo que califica como una especie de santoral civil que representa el Nobel de la Paz y la eleva a la categoría de líderes mundiales como Lech Walesa, la Madre Teresa de Calcuta, Yasser Arafat, Rigoberta Menchú, Oscar Arias y Barack Obama.

Y cualquiera que sea nuestra opinión sobre tales individuos, lo verdaderamente valioso es que ellos representan una lucha legítima para cada una de sus naciones y es precisamente allí donde radica el valor de un Nobel de la Paz. Creo que las pretensiones de dibujar a Machado como una radical intratable, en las que colaboran el chavismo y los opositores con permiso oficial para existir, llegaron a su fin”, resalta.

El comunicador afirma que el futuro de Venezuela se tiene que negociar con ella y su equipo. “¿Hay una alternativa? Sí: está flotando en el Mar Caribe”, advierte.

Sobre el silencio de los principales voceros oficialistas durante las primeras 48 horas del anuncio, precisa que es una muestra de lo demoledor que ha sido el reconocimiento a la lucha de Machado.

Otro hablan por ellos: Podemos desde España, en boca de Pablo Iglesias compara a María Corina con Hitler; Claudia Sheibaum, presidenta de México, dice "sin comentarios" con el rostro desencajado; Gustavo Petro, el presidente colombiano, escribe y reescribe cartas en X (antes conocido como Twitter) interpelando a Machado por pedir ayuda a terceros países para que intervengan en nuestra crisis. Los usuarios de la misma red se encargaron de recordarle que lo mismo hizo Simón Bolívar al verse abrumado por el imperio español”.

El experto en comunicación política señala que se toman el tiempo para expresar cuan supuestamente inocuo es el galardón porque la realidad les golpea a la cara. “Alerta de spoiler: todos ellos, en su fuero interno, saben que este fue un golpe mortal en el corazón del chavismo. Después de 26 años, el relato de la tragedia que vive Venezuela lo contarán los presos políticos, los familiares de los que murieron en una marcha o en una mazmorra, los que tuvieron que huir para no morir de hambre y los que se quedaron y sufrieron apagones, escasez de alimentos y medicinas”.