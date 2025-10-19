Nicolás Maduro: "Tomemos lo mejor de nuestros santos para convertirlo en valor nacional"

Nicolás Maduro celebró este 19 de octubre la canonización de los dos primeros santos de Venezuela: la religiosa Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández. Durante la ceremonia en el Vaticano, el presidente venezolano destacó que el fallecido papa Francisco, quien aprobó los decretos de santificación, "hizo justicia".

En un mensaje publicado a través de su cuenta de Telegram, Maduro expresó: "Estamos felices por nuestros santos: San José Gregorio Hernández y la Santa madre Carmen Rendiles. ¡Grandes los dos! ¡El papa Francisco hizo justicia! El pueblo venezolano siente una inmensa gratitud eterna, Papa amigo y hermano".

Maduro, presente en la Casa Museo José Gregorio Hernández en Caracas, consideró que "esta hermosa celebración" fortalecerá la espiritualidad y la paz entre los venezolanos, llenándolos de "una inmensa emoción". "Tomemos lo mejor de nuestros santos para convertirlo en valor nacional!", añadió.

El papa Francisco, quien falleció en abril pasado, aprobó el 25 de febrero el decreto para la canonización de José Gregorio Hernández desde el hospital Gemelli en Roma, donde estaba siendo tratado por una neumonía bilateral. Más tarde, el 31 de marzo, dio el visto bueno al milagro que permitió la canonización de Carmen Rendiles, convirtiéndose en la segunda santa de Venezuela.

Este anuncio ha generado una ola de alegría en el país, en un contexto político marcado por tensiones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó a Maduro como ganador, aunque la oposición sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero triunfador.

El Gobierno de Maduro resaltó que estas canonizaciones, especialmente la de Hernández, tienen "una gran significación" en un momento en que Venezuela enfrenta amenazas externas, aludiendo a la presencia naval de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha elevado las tensiones bilaterales.