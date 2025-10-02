Militares venezolanos realizan simulacros con un cañón en isla cercana a Trinidad y Tobago

El gobierno venezolano inició una serie de ejercicios militares y simulacros ante lo que califican como amenaza de invasión de Estados Unidos.

Este jueves, en redes sociales circuló el video de militares realizando un simulacro de fuego real con el cañón antiaéreo Zu-23 desde la cubierta de un buque de la clase Los Frailes en la Isla de Patos, entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Además, sofisticados misiles antiaéreos Pechora, de fabricación rusa, fueron desplazados hasta el Cabo de San Román, península de Paraguaná (noroeste), a unos 27 km de Aruba. Los militares dispararon cañones en dirección al mar y desembarcaron desde una fragata vehículos anfibios que se trasladaron a tierra.

En el estado Sucre realizaron igualmente un operativo antidrogas que resultó en el arresto de 30 personas. Asimismo, la Fanb publicó en redes imágenes de ejercicios de militares que disparaban artillería y fusiles.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, indicó que "cuerpos combatientes" civiles acudieron al fuerte militar Tiuna para "aprender a usar todas las armas". "Si tenemos que pasar a la lucha armada, estemos preparados", aseveró.