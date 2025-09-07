Militares que entreguen misiles a organizaciones criminales serán juzgados por crímenes de guerra, advirtió general

Un general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), cuya identidad se mantuvo en reserva, advirtió que cualquier militar que entregue misiles portátiles Igla a organizaciones criminales podría ser procesado por crímenes de guerra. La declaración se conoció a través de un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez, publicado por Infobae.

El alto oficial señaló que los miembros de la Defensa Aérea que faciliten armamento a “bandas criminales, narcotraficantes, guerrillas o radicales del régimen” enfrentarán una Corte Marcial, ya que tales acciones representarían una grave amenaza a la seguridad nacional y regional.

La advertencia surge en medio de recientes operaciones de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico. El general reconoció que Venezuela “no tiene capacidad de respuesta convencional ante el poderío tecnológico de las fuerzas armadas estadounidenses”, atribuyendo esta situación al deterioro de los sistemas de defensa, la falta de mantenimiento y la pérdida de equipos militares clave.

En su análisis, descartó el uso de los aviones F-16 al considerarlos obsoletos debido al embargo tecnológico impuesto por Washington. Asimismo, aseguró que el “apresto operacional” de la Fanb se encuentra “sumamente disminuido y degradado”, con sistemas de armas inoperativos, pérdida de equipos de artillería y el hundimiento de buques de la Armada.

El oficial manifestó su apoyo a las operaciones militares de “extracción, neutralización e inutilización” de líderes de organizaciones criminales y terroristas, y respaldó una posible asistencia multinacional encabezada por Estados Unidos en colaboración con un “gobierno legítimo”, en referencia a Edmundo González Urrutia.

De acuerdo con el general, este apoyo internacional sería esencial para enfrentar las amenazas que “atentan a diario contra los venezolanos”, así como contra los intereses de los países de la región y la seguridad de Estados Unidos. Además, subrayó que se trata de una estrategia de contención contra el terrorismo y el narcotráfico, incluyendo al denominado Cartel de los Soles.