Milicia pesquera realiza movilizaciones de “defensa” en el Zulia y otros seis estados

El ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó este sábado que la Milicia pesquera realizará seis movilizaciones marítimas en las costas del territorio venezolano, específicamente; en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Sucre y Anzoátegui.

Al respecto, Loyo indicó que todos los pescadores alistados en la Milicia pesquera permanecen en entrenamiento. “Los pescadores quieren activar, sumar y adherirse a ese mecanismo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado a todo el país, a toda la patria, y es el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz”, extendió.

Así, el funcionario ministerial reafirmó que “esto es por nuestro mar Caribe, el mar de los venezolanos”. Señaló la “disposición” de los ciudadanos a organizarse e integrarse y recordó que “el presidente Maduro ha estado llamando todo este mes para asegurarnos de ser los primeros centinelas”.

Paralelamente, este sábado, a primeras horas de la mañana, inició el despliegue de “Los Cuarteles van al Pueblo”, en todo el territorio nacional con el toque de diana, esto, en pro de realizar operativos de defensa ante las “amenazas” estadounidenses, reseñó VTV.

Se espera que los Cuarteles visiten los cinco mil 336 Circuitos Comunales para entrenar en el sistema de armas a la ciudadanía que se alistó en las filas de la Milicia.