Mercado farmacéutico venezolano creció 5,2% en julio pese a desaceleración registrada

El mercado farmacéutico de Venezuela aumentó un 5,2% en julio frente al mismo mes de 2024, informó la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar).

Aunque se distribuyeron 32,96 millones de medicamentos en farmacias, el crecimiento fue el más bajo de 2025 y el único en un dígito, luego de expansiones de hasta 39% en meses anteriores.

En el primer semestre, el sector acumuló un incremento de 23,4% interanual. Pese a la ralentización, Cifar mantiene su proyección de un crecimiento total de 17,7% para este año, con un volumen estimado de 380 millones de unidades.

El precio promedio por medicamento en el país se ubica en 4,36 dólares, el más bajo de América Latina, por debajo de Colombia (4,7), Ecuador (7,6) y República Dominicana (13,6).

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) destacó que la producción farmacéutica nacional aumentó 35,3% en 2024 y se expandió en más de 25% en la primera mitad de 2025. No obstante, alertó sobre limitaciones estructurales que afectan la industria, como altos tributos, inflación, devaluación, baja demanda y falta de financiamiento y divisas.