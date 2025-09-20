MCM y el informe de la ONU sobre Venezuela: “Esto es un grito de auxilio”

La dirigente opositora María Corina Machado se pronunció este sábado en sus redes sociales sobre el informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, publicado el día viernes 19 de septiembre.

El documento, de 172 páginas, plantea "violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y señala la comisión de crímenes de lesa humanidad".

“Es demoledor, todos tenemos que leerlo”, afirmó Machado, quien resaltó que la investigación de la ONU recoge de manera contundente testimonios y pruebas sobre "desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas" aplicadas contra ciudadanos venezolanos como parte de una "política deliberada de persecución".

La líder opositora insistió en que el reporte “no es solo un documento, es un grito de auxilio” y un registro para la historia, que ratifica la magnitud del sufrimiento de miles de familias.

Machado aseguró que la conclusión de la misión “es inequívoca” y constituye una verdad que “retumba con fuerza irrefutable. En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad".

Finalmente, expresó confianza en que el informe representa un paso en el camino hacia el cambio político: “Pronto llegará la libertad a Venezuela, y con ella la justicia. Mucha fuerza, Venezuela”.