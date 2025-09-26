MCM sobre situación política y social de Venezuela: “Lo que va a pasar ya está pasando”

La dirigente opositora, María Corina Machado, afirmó que “lo que va a pasar, ya está pasando”, al referirse a la situación política y social de Venezuela en los últimos días.

En un video publicado en sus redes sociales, la antichavista destacó la importancia de comprender "cómo se están desarrollando los acontecimientos".

Machado recordó el informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, sobre denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Demoledor, desgarrador, al punto que países que en el pasado se callaban la boca o incluso apoyaban al régimen, se pusieron del lado de los venezolanos", señaló.

La líder de Vente Venezuela aseguró que la comunidad internacional comenzó a tomar medidas concretas contra la administración de Nicolás Maduro.

Hemos pasado finalmente de las palabras a las acciones. Nuestros aliados le están cortando el flujo de dinero criminal que ha soportado esta tiranía, y a estos criminales finalmente les cayó la locha, han entendido que esto es en serio, y que no tiene vuelta atrás”, advirtió.

"Miedo y desorganización"

A su juicio, la presión ha generado miedo y desorganización dentro del Gobierno: “Se engañan, se traicionan, se delatan, es miedo y terror, y por eso ya no les funciona la pretensión de obligar y perseguir a la gente con estas absurdas milicias".

En su mensaje, Machado se dirigió especialmente a empleados públicos, policías y militares, instándolos a mantenerse firmes y organizados.

Ustedes saben lo que tienen que hacer, seguir organizándose, han estado resistiendo, muchos allí ayudando en silencio, nadie abandone su lugar, que los necesitamos para lo que viene”, afirmó.

La líder opositora también destacó el valor espiritual de la lucha opositora. "Todo va a estar bien. Lo que tiene que pasar, ya está pasando”, concluyó.