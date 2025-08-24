MCM sobre despliegue estadounidense: “Finalmente vemos el enfoque correcto (...) Ha llegado el momento del cambio”

En una entrevista para Fox News, la líder opositora María Corina Machado hizo referencia al despliegue de buques militares estadounidenses en el mar Caribe, así como a la recompensa ofrecida por el Gobierno de Trump por Nicolás Maduro, asegurando que están tomando “el enfoque correcto”.

“Quiero agradecer al presidente Trump, finalmente estamos viendo el enfoque correcto con coraje y claridad hacia la empresa criminal que se ha apoderado de nuestro país, nuestra tierra, nuestros recursos, destruyendo Venezuela, trayendo miseria a nuestro pueblo y desestabilizando la región para dañar a los Estados Unidos”, apuntó María Corina.

Resaltó que, a su juicio, el anuncio de los 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del mandatario y la presencia militar en aguas cercanas fue una decisión “valiente” por parte de la administración Trump.

“Creo que esta es una decisión muy valiente y oportuna la del presidente Trump (…) Maduro ha sometido a la población a la pobreza más extrema y esto ha sido una decisión clara de aplicar la justicia internacional para desmantelar una estructura criminal que ilegítimamente se ha aferrado al poder, empleando la fuerza”, agregó.

Por último, reclamó que “Venezuela se ha convertido en un refugio seguro de todas las redes criminales y enemigos del hemisferio occidental”.

“Venezuela se ha convertido en un satélite del régimen iraní y la administración de Maduro ha abierto nuestra tierra y nuestros recursos al régimen chino, al régimen ruso y a otras organizaciones terroristas, pero ha llegado el día del cambio”, afirmó Machado.