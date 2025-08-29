MCM respalda despliegue militar de EE.UU.: "No es contra Venezuela, es contra una red criminal"

La líder opositora María Corina Machado expresó su respaldo al reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y advirtió que las acciones no están dirigidas contra el pueblo venezolano, sino contra lo que describió como una “estructura de narcotráfico” asociada al gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista con Voz Media USA, Machado insistió en que las maniobras estadounidenses tienen un objetivo claro: “No es contra Venezuela ni contra los venezolanos, es contra una red criminal que ha causado cientos de miles de muertes en el mundo”.

La dirigente de Vente Venezuela lanzó un llamado directo a los miembros de la Fuerza Armada Nacional y a los gobiernos de la región, asegurando que llegó el momento de tomar partido: “O están con un cartel de narcotráfico y una estructura criminal dirigida por un tirano que viola derechos humanos, o están con el pueblo de Venezuela, con la justicia y con la democracia que exige una transición”.

Sobre las posibles medidas que pueda adoptar la administración de Donald Trump, Machado evitó hacer pronósticos, pero afirmó que el gobierno de Maduro “está muy preocupado” y enfrenta un creciente rechazo interno. “Maduro ya perdió el apoyo popular, y hoy buena parte de la estructura militar y policial también le da la espalda. Incluso en los hogares de los militares, sus familias les piden no hundirse con un cartel de narcotráfico”, destacó.

Machado señaló que su respaldo a las acciones estadounidenses obedece también a razones de seguridad hemisférica. “Es necesario desmantelar esta estructura criminal que persigue y mata a venezolanos, pero que también amenaza la estabilidad de toda la región”, explicó.

La opositora aseguró que mantiene contacto con varios países del continente y otras regiones para coordinar esfuerzos internacionales que ayuden a aplicar la ley y acelerar la transición. Además, agradeció el respaldo de figuras estadounidenses como el senador Marco Rubio y consideró que la estrategia impulsada por Trump “avanza en la dirección correcta”.