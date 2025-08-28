MCM recuerda a Biagio Pilieri tras un año detenido: "Seguiste al lado de los venezolanos"

Este jueves, Corina Machado, dirigente política venezolana, recordó la lucha y determinación de Biagio Pilieri, militante de Convergencia, quien fue detenido hace un año tras participar en una concentración en Caracas.

Al cumplirse el primer aniversario de su detención, Machado le dedicó un mensaje de respaldo y admiración, resaltando su resistencia frente a la "represión del gobierno venezolano". “Tú, que ya conocías lo que era el secuestro por parte del régimen, seguiste firme, al lado de los venezolanos, con la certeza de que nuestra única opción es avanzar hasta el final por nuestra LIBERTAD”, señaló.

La dirigente destacó además que el ejemplo de Pilieri y de otros presos políticos continúa siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la democracia en el país.

“Hoy, tu testimonio, como el de cada uno de nuestros héroes presos, nos impulsa e inspira en cada paso que damos”, agregó Machado, recordando la valentía y compromiso de quienes han sido perseguidos por sus convicciones políticas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) también denunció que, desde que fue detenido, el 28 de agosto de 2024, su familia "no lo ha vuelto ver" ni "han podido hablar con él".

"Sin derecho a la defensa, está imputado por conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria", indicó en X la gremial, que pidió la libertad del periodista, para cuya familia, agregó, estos últimos doce meses "han sido un tormento".

Pilieri fue arrestado luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024, y se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como El Helicoide.