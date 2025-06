MCM: "Por primera vez los vectores estratégicos están alineados para una transición en Venezuela"

La líder opositora María Corina Machado expresó este martes que “Venezuela será el mayor aliado de Estados Unidos en la región”, esto, en una entrevista con el canal de televisión Fox News en la que destacó que el presidente Donald Trump “tiene un firme compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela”.

Afirmó que conceder una licencia muy limitada a las empresas petroleras para preservar sus activos en Venezuela “es una decisión inteligente y estratégica”.

Apuntó que la medida protege los intereses de Estados Unidos “sin darle ni un centavo más a Nicolás Maduro para financiar su represión y terror”, citó una nota de prensa de Vente Venezuela.

Además, señaló, posiciona a las empresas estadounidenses para liderar una apertura una vez regrese la democracia.

“Hoy, cualquier empresa que opere en Venezuela está obligada a asociarse no solo con Maduro: dirige tanto al Tren de Aragua como al Cartel de los Soles. Hoy no hay Estado de derecho. No hay transparencia. No hay libre mercado. Solo miedo y corrupción”, señaló Machado.

En ese sentido, indicó que "en una Venezuela libre se restaurará el Estado de derecho, abrirá los mercados, protegerá la propiedad privada y será un socio seguro y confiable para EE. UU.", no solo en energía, sino como muro de contención frente a la influencia China y Rusa en el hemisferio.

“Por primera vez en años, todos los vectores estratégicos están alineados para una transición democrática y ordenada en Venezuela. El cierre de flujos financieros al gobierno ya está generando angustia y divisiones dentro del mismo. Las fracturas ya son visibles”, indicó.