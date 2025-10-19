MCM espera que "Zapatero se haga a un lado" para facilitar la libertad de Venezuela

Días después de recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, la dirigente opositora María Corina Machado concedió una entrevista por videollamada desde un lugar no revelado. En sus declaraciones, pidió al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero “hacerse a un lado” para permitir que Venezuela pueda iniciar una transición hacia la libertad y la democracia.

“Solo espero que Zapatero se haga a un lado y nos deje liberar con dignidad a todos nuestros presos políticos y a los 30 millones de venezolanos que sufren este gobierno”, declaró Machado al diario español ABC.

Machado rechazó los recientes llamados al diálogo por parte del chavismo, afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado su palabra en al menos 17 ocasiones. “Se han burlado del país y de la comunidad internacional. Maduro debe entender que, con o sin negociación, su tiempo se acabó”, enfatizó.

Durante la entrevista, también justificó su dedicatoria del Nobel al presidente estadounidense Donald Trump, argumentando que su apoyo ha sido clave en la presión internacional contra el gobierno de Maduro. “La lucha venezolana es transnacional y necesita aliados que representen una amenaza real para la estructura criminal”, sostuvo.

Machado mencionó que existe una coalición internacional integrada por Estados Unidos, varios países de América Latina, el Caribe y Europa, entre ellos Reino Unido, Francia y los Países Bajos, que trabaja en respaldo a la causa democrática venezolana.

Respecto a las críticas de la izquierda española y la actitud del gobierno de Pedro Sánchez, la líder opositora expresó su agradecimiento al pueblo español por acoger a miles de migrantes venezolanos, aunque evitó referirse directamente a La Moncloa.

Finalmente, reiteró que su objetivo es lograr la liberación del país, insistiendo en que la comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en este momento decisivo.