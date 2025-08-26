MCM celebra liberación de líderes opositores bolivianos: "Nunca debieron estar presos"

La líder opositora María Corina Machado se pronunció este lunes en su cuenta de X sobre la liberación de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y de los dirigentes Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, tras años de prisión política.

Machado calificó el hecho como “un acto de justicia” y destacó la valentía de los opositores durante su encarcelamiento. “Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos”, afirmó, subrayando que su resistencia fortalece la lucha democrática en América Latina.

La dirigente venezolana también envió un mensaje de solidaridad al pueblo boliviano y a las familias de los liberados: “Reciban la fuerza, el respeto y el cariño de los venezolanos que asumimos la lucha por la democracia de Bolivia como nuestra”.

La liberación se produce tras la reciente derrota electoral del partido de gobierno de Luis Arce y Evo Morales en las presidenciales del 17 de agosto, marcando un reacomodo político en Bolivia. Áñez fue arrestada en 2021 por presuntos delitos vinculados a la sucesión presidencial de 2019, mientras que Camacho y Pumari enfrentaron procesos judiciales denunciados internacionalmente como persecución política.

Machado destacó que la defensa de la libertad y la democracia trasciende fronteras, conectando la causa boliviana con la lucha democrática en Venezuela.