MCM celebra Día de la Virgen Coromoto: Es un día para pedirle aún más por Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aprovechó la conmemoración del Día de la Virgen del Valle y de la aparición de la Virgen de Coromoto para hacer un llamado a la fe, la esperanza y la unidad del pueblo venezolano, en medio de la situación política del país.

Hoy celebremos a la Virgen María en su cumpleaños, y en Venezuela lo conmemoramos también con el Día de la Virgen del Valle, nuestra Vallita, y el día de la aparición en Guanare de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. Es un día para pedirle aún más a María por nuestro país, por la Libertad y por cada uno de nosotros, sus hijos”, expresó la dirigente durante un mensaje publicado en la red social X.

Machado destacó la presencia diaria de la Virgen en la vida de los venezolanos. “Una madre SIEMPRE está con sus hijos, es nuestra compañía en los momentos de soledad, nos da fortaleza en nuestras caídas, se enorgullece con nuestros logros y nos brinda serenidad y discernimiento para tomar decisiones correctas, aunque sean difíciles”, afirmó.

En sus declaraciones, la dirigente vinculó la celebración religiosa con la situación política y social del país, subrayando que la lucha de los venezolanos es por “el bien, la verdad y lo correcto”, y que busca la libertad y la paz. “En todos estos años, cada día, hemos resistido y avanzado frente al mal porque vamos de la mano de Dios, porque nos une una fe inquebrantable y nos protege la Virgen. Así llegaremos protegidos hasta el final”, aseguró Machado.

La líder opositora también reiteró su mensaje de unidad y esperanza, llamando a los ciudadanos a mantener la fe y a continuar con la resistencia pacífica frente a las dificultades que atraviesa Venezuela, en un contexto marcado por la crisis política y social que enfrenta el país desde hace más de dos décadas.