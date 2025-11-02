MCM afirma que la mayoría de los venezolanos respalda la política de Trump hacia Maduro

La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su respaldo a la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia Venezuela, afirmando que la mayoría de los ciudadanos de su país aprueba las medidas de Washington contra el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista concedida a Laura Trump en el canal Fox News, Machado aseguró que el pueblo venezolano “ve en la estrategia de Estados Unidos una oportunidad real para poner fin a décadas de opresión y criminalidad”. Según la líder opositora, el respaldo a las acciones de Trump refleja el deseo de “recuperar la libertad y poner fin a una lucha que ha durado más de un cuarto de siglo”.

Machado también abordó las profundas consecuencias que, a su juicio, ha dejado el modelo socialista instaurado por Hugo Chávez y continuado por Maduro, al que responsabilizó del deterioro económico y social del país.

“Venezuela pasó de ser una de las naciones más prósperas y libres de América Latina a una de las más pobres del continente”, señaló. En su opinión, el socialismo “ha destruido la capacidad de los ciudadanos para progresar” y ha reemplazado la libertad individual por la dependencia del Estado.

La Nobel de la Paz advirtió que “cuando un gobierno ofrece todo a cambio de lealtad, termina arrebatando lo más importante: la libertad de decidir”. En ese sentido, instó a otras sociedades a aprender del caso venezolano para evitar que se repita la misma experiencia.

Machado concluyó que la lucha del pueblo venezolano “ya no es solo política, sino moral”, y subrayó que “la recuperación de la democracia pasa por enfrentar al crimen, al autoritarismo y a la corrupción que han secuestrado al país durante más de dos décadas”.