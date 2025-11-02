El diario plural del Zulia


MCM afirma que la mayoría de los venezolanos respalda la política de Trump hacia Maduro

Machado aseguró que el pueblo venezolano “ve en la estrategia de Estados Unidos una oportunidad real para poner fin a décadas de opresión y criminalidad”. “Venezuela pasó de ser una de las naciones más prósperas y libres de América Latina a una de las más pobres del continente”, señaló. Concluyó que la lucha del pueblo venezolano “ya no es solo política, sino moral”
Política y DineroVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su respaldo a la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia Venezuela, afirmando que la mayoría de los ciudadanos de su país aprueba las medidas de Washington contra el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista concedida a Laura Trump en el canal Fox News, Machado aseguró que el pueblo venezolano “ve en la estrategia de Estados Unidos una oportunidad real para poner fin a décadas de opresión y criminalidad”. Según la líder opositora, el respaldo a las acciones de Trump refleja el deseo de “recuperar la libertad y poner fin a una lucha que ha durado más de un cuarto de siglo”.

Machado también abordó las profundas consecuencias que, a su juicio, ha dejado el modelo socialista instaurado por Hugo Chávez y continuado por Maduro, al que responsabilizó del deterioro económico y social del país.

“Venezuela pasó de ser una de las naciones más prósperas y libres de América Latina a una de las más pobres del continente”, señaló. En su opinión, el socialismo “ha destruido la capacidad de los ciudadanos para progresar” y ha reemplazado la libertad individual por la dependencia del Estado.

La Nobel de la Paz advirtió que “cuando un gobierno ofrece todo a cambio de lealtad, termina arrebatando lo más importante: la libertad de decidir”. En ese sentido, instó a otras sociedades a aprender del caso venezolano para evitar que se repita la misma experiencia.

Machado concluyó que la lucha del pueblo venezolano “ya no es solo política, sino moral”, y subrayó que “la recuperación de la democracia pasa por enfrentar al crimen, al autoritarismo y a la corrupción que han secuestrado al país durante más de dos décadas”.

Siga leyendo
Lea también

Informe: Venezuela movió USD 44 mil 600 millones en criptomonedas en un año

Así contactaron por Facebook al sicario de 19 años que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Venezolano Miguel Rojas sobre jonrón clave para la Serie Mundial: “Es el batazo de mi…

EE. UU. lanza nuevo ataque en el Caribe y abate a tres presuntos narcoterroristas

Comentarios
Cargando...