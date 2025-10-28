MCM acusa a Maduro de "infiltrar inteligencia cubana" para practicar detenciones en protestas pacíficas

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado denunció una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro desató una ola de represión luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando, según afirmó, miles de personas salieron a las calles para exigir respeto a los resultados.

En un lapso de 24 horas, 2.500 personas estaban en la cárcel, entre ellas jóvenes, niños y mujeres. Algunas fueron agredidas sexualmente o asesinadas solo por manifestar pacíficamente por la soberanía popular”, declaró Machado este martes, durante una entrevista en el podcast estadounidense All In.

La líder de Vente Venezuela aseguró además que el gobierno venezolano desarrolló “mecanismos de infiltración e inteligencia cubana” para identificar y detener a quienes participaban en protestas pacíficas. “Cualquiera que saliera era detenido, asesinado o desaparecido”, dijo.

Machado también denunció que las fuerzas de seguridad extendieron la persecución a los domicilios de activistas y testigos electorales. “Si no encontraban al responsable, se llevaban a sus familiares: madres, hijos, esposos. Incluso quienes publicaban una foto mía en Instagram o WhatsApp eran arrestados”, relató.

Según la dirigente, la magnitud de la represión llevó a organismos internacionales a pronunciarse. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo calificó de terrorismo de Estado, y la Fundación de Naciones Unidas señaló que son crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

Machado describió los últimos 15 meses como “un período de oscuridad que nunca habíamos visto antes”, durante el cual fue acusada de terrorismo y perseguida por el propio Maduro. “Dijo que pasaría el resto de mi vida en prisión. Mi equipo de campaña está preso o tuvo que salir del país”, lamentó.

Pese a ello, aseguró que la oposición continúa trabajando de forma clandestina. “El miedo ha sido impuesto por la fuerza bruta, pero eso no significa que la sociedad venezolana esté neutralizada. Seguimos organizados y preparándonos para el día en que la democracia regrese”, concluyó.