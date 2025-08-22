María Corina y Edmundo alertan sobre “intentos de suicidio” de presos políticos en Tocorón

La líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia denunciaron este viernes la “grave situación” que enfrentan los presos políticos recluidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, tras conocerse que al menos nueve de ellos habrían intentado suicidarse en los últimos días.

Machado alertó que los detenidos viven “condiciones inhumanas de reclusión”, que incluyen alimentos en mal estado, limitaciones para la higiene personal, reducción de las visitas y restricciones en las llamadas telefónicas a sus familiares. “La salud mental de muchos de los presos en Tocorón se deteriora por los tratos degradantes de los que son víctimas”, afirmó.

La dirigente también responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por el deterioro de las condiciones carcelarias y recordó que “al menos seis venezolanos han muerto bajo custodia en el último año”.

Esto es asesinato y Nicolás Maduro es el responsable. Habrá justicia”, expresó.

Por su parte, Edmundo González subrayó que la denuncia “debe ser escuchada en el mundo” y puntualizó que la situación no se limita a Tocorón.

En todos los centros de detención en Venezuela las condiciones se han agravado. Los intentos de suicidio son prueba del daño extremo que sufren, una violación sistemática de derechos fundamentales y un trato inhumano que no quedará impune”, enfatizó.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estas denuncias.