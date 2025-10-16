María Corina: "Venezuela es el principal canal del tráfico de cocaína en el mundo"

María Corina Machado, líder opositora y galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, expresó su desacuerdo con las recientes declaraciones de Juan González, exdirector para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. González había minimizado el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas, una postura que Machado calificó de errónea.

En una entrevista con la periodista Christiane Amanpour para CNN, Machado refutó las declaraciones de González utilizando datos de fuentes oficiales, como el FBI y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Según estos informes, un 24% del comercio mundial de cocaína transita por Venezuela, una cifra que sigue en ascenso, consolidando al país como el principal punto de distribución de la droga a nivel global.

La opositora acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber transformado al llamado "Cartel de los Soles" en una de las organizaciones criminales más influyentes y poderosas del mundo, con redes operando desde Canadá hasta Argentina. Además, subrayó que el gobierno venezolano no es una dictadura tradicional, sino una "estructura criminal narcoterrorista" que ha destruido las instituciones del país y generado la mayor crisis migratoria de la historia reciente.

Machado no solo se enfocó en la crisis interna, sino también en la represión política desatada por el régimen tras las elecciones de 2024. En su opinión, el gobierno de Maduro ha perpetrado la peor ola de represión en la historia reciente, con miles de opositores desaparecidos o encarcelados. Para Machado, las acciones del gobierno deben considerarse terrorismo de Estado, tal como lo han calificado diversas organizaciones internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Apoyo a las operaciones de EE. UU. en el Caribe

En cuanto a la política exterior, Machado respaldó las recientes operaciones navales y de seguridad lanzadas por el presidente Donald Trump en el Caribe, las cuales están orientadas a frenar el narcotráfico y el poder del régimen venezolano en la región. Según Machado, la lucha de EE. UU. contra el tráfico de drogas es necesaria para debilitar las finanzas que sostienen al gobierno de Maduro y evitar que siga ampliando su influencia en América Latina.

El Premio Nobel de la Paz que recientemente recibió Machado, explicó, no es solo un logro personal, sino un reconocimiento a la resistencia de todo el pueblo venezolano frente a lo que considera una tiranía criminal. "Este galardón aumenta el costo político para el chavismo y actúa como un escudo moral para los venezolanos que aún sufren persecución", indicó.

A pesar de las amenazas constantes, Machado aseguró que el galardón no hará que se detenga en su lucha. Por el contrario, considera que este respaldo internacional fortalece la causa de aquellos que siguen luchando por la democracia y la justicia en Venezuela.