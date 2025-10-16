María Corina: "Venezuela es el principal canal del tráfico de cocaína en el mundo"
La opositora acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber transformado al llamado "Cartel de los Soles" en una de las organizaciones criminales más influyentes. En cuanto a la política exterior, Machado respaldó las recientes operaciones navales y de seguridad lanzadas por el presidente Donald Trump. Aseguró la lucha de EE. UU. contra el tráfico de drogas es necesaria para debilitar las finanzas que sostienen al gobierno de Maduro