María Corina tras canonización: “Son dos santos para 30 millones de venezolanos rehenes”

La líder opositora María Corina Machado emitió un comunicado en el que celebra la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, al tiempo que recordó la realidad política que se vive en el país.

En el texto, Machado reiteró la solicitud de liberación de los más de 800 presos políticos de cara a la canonización, celebrada este domingo.

“Venezuela celebra con orgullo la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, dos venezolanos ejemplares que dedicaron su vida a servir a los demás. Su santificación nos brinda esperanza y consuelo en medio de la oscuridad”, reza la misiva.

Aseguran que “son dos santos para 30 millones de venezolanos rehenes” y denunció “más de 800 presos políticos, miles de perseguidos y exiliados, y millones sometidos a un dolor constante por parte de una administración que desconoce la voluntad popular y no entiende que se tiene que ir”.

“La fuerza y la determinación de nuestro pueblo son inquebrantables; nos hemos crecido ante la adversidad, hemos vencido el odio y ganado confianza, y ahora estamos listos ante la inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela”, agrega el escrito.

Además del comunicado, firmado por Machado y Edmundo González, el excandidato opositor usó también su cuenta en X para recordar que “la grandeza de un país se mide por su capacidad de servir con generosidad y humildad”.

Al mismo tiempo consideró que con su ejemplo “se renueva nuestro compromiso con el país”.