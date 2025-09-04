María Corina sobre declaraciones de Diosdado: “Se equivocan si creen que esto nos detendrá”

La líder opositora María Corina Machado, respondió este miércoles a las declaraciones hechas por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, contra ella.

La amenaza del oficialista se produjo mientras hacía referencia a los recientes despliegues militares de Estados Unidos en el Caribe, que, según él, no son contra Venezuela, sino contra “una estructura de narcotráfico”.

“Ella debería tener claro que, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos", afirmó Cabello, sugiriendo que cualquier agresión hacia el gobierno venezolano desde el exterior podría repercutir directamente en la oposición.

Y subrayó: “A buen entendedor, pocas palabras. (...) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”.

En una entrevista este jueves, una periodista de Fox News le preguntó a María Corina si estaba “preocupada” por su seguridad.

“Todos lo estamos, hay más de 800 presos políticos en condiciones horribles. Todo el que alza la voz aquí en Venezuela está amenazado, pero Maduro se equivoca si cree que esto nos detendrá a nosotros y al país”, expresó Machado.

La dirigente de Vente Venezuela destacó que la oposición está “organizada” y que “existe una esperanza de que finalmente la libertad llegue a Venezuela”. “Maduro no tiene capacidad para tomar represalias contra EE. UU. ni la comunidad internacional, por lo que ataca a los más vulnerables, pero esto se está volviendo en su contra”, dijo sobre las amenazas recibidas.

Y reiteró: “Nos encaminamos hacia una transición ordenada y pacífica. Sabemos lo que tenemos que hacer”.