María Corina será oradora principal en el America Business Forum 2025

El partido Vente Venezuela anunció este sábado que su líder, María Corina Machado, participará como una de las ponentes principales en la próxima edición del America Business Forum 2025, uno de los encuentros empresariales y de liderazgo más importantes del continente.

Según la publicación oficial del movimiento en la red social X, el evento está previsto para realizarse en el Kaseya Center de Miami, sede habitual de grandes conferencias y espectáculos internacionales, y se espera la asistencia de más de 40.000 personas provenientes de distintos países.

Vente Venezuela destacó que la participación de Machado representa “una oportunidad histórica para que la voz de Venezuela sea escuchada en uno de los escenarios globales más influyentes”. La organización describió a su dirigente como “líder de Venezuela y Premio Nobel de la Paz”, título que, según el contexto de la publicación, busca resaltar su reconocimiento internacional y no corresponde a una distinción oficial otorgada por el Comité Nobel.

El foro reunirá a destacadas figuras de la política, el deporte, la cultura y los negocios. Entre los nombres confirmados se encuentran el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente argentino Javier Milei, el futbolista Lionel Messi, el tenista Rafael Nadal y el actor Will Smith, quienes compartirán espacio con líderes empresariales y sociales de diferentes regiones del mundo.

Durante su intervención, María Corina Machado abordará temas relacionados con la situación política y económica de Venezuela, con énfasis en los valores de democracia, libertad y reconstrucción nacional. Según el comunicado del partido, su participación busca “presentar al mundo la visión de una Venezuela libre y próspera, capaz de recuperar su papel en el continente americano”.

El America Business Forum es un evento anual que se ha consolidado como un punto de encuentro entre personalidades globales y referentes del ámbito político, tecnológico y empresarial. Su edición de 2025, con sede en Miami, se proyecta como una de las más concurridas y mediáticas de los últimos años.