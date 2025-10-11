María Corina: “Nos declararon una guerra que no queríamos, y la vamos a ganar”

María Corina Machado, a un día de haber recibido el Premio Nobel de la Paz, aseguró que el reconocimiento trasciende lo personal y que corresponde a cada uno de los venezolanos que llevan más de dos décadas “sufriendo la opresión” en el país.

“Es un reconocimiento a millones y millones de venezolanos que durante veintiséis años han arriesgado su libertad y su vida”. Contó que, tras recibir la impactante noticia, pensó en quienes “murieron en este camino”, en los asesinados, los “que fueron obligados a dejar su país”, y en quienes “ahora están presos o escondidos”.

Consideró, además, que el Nobel “es un impulso monumental a la causa venezolana en el momento crucial”.

Machado reiteró que “Venezuela pronto será libre”, y aclaró que “el camino a la paz es la libertad y el camino a la libertad es la fuerza”.

“El gobierno nos declaró una guerra que nosotros no queríamos, y con los instrumentos de la ciudadanía y con el apoyo de los genuinos demócratas del mundo la vamos a ganar”, expresó.

En una entrevista con Infobae, Machado fue consultada sobre la “posible salida” del gobierno venezolano, a lo que respondió: “No tengo ninguna duda que Venezuela será libre. Y obviamente no voy a especular sobre los días. Los venezolanos hemos aprendido a vivir un día a la vez”.

“Pero yo sí quiero asegurar algo, porque la administración ha pasado por muchas etapas de negación, de arrastrarse frente a Estados Unidos y otros actores mientras públicamente los insultan. Ahora están en una fase donde lo único que les queda es decir que una vez que se vaya Maduro, porque ya entienden que es inevitable que se vaya Maduro, en Venezuela lo que va a venir es el caos”, afirmó.

La opositora aseguró que “aquí hay que pararlos en seco, tanto a ellos como a sus cómplices dentro y fuera del país”.

“Nadie duda que desde Miraflores se dirige el Tren de Aragua, que ha cometido crímenes desde Canadá hasta Santiago de Chile. Denunciado en la Corte Penal Internacional por el gobierno chileno, implicando directamente a Diosdado Cabello. Nadie duda que en Venezuela hay un cártel que no es que se ha infiltrado, como en otros países, en las instituciones del Estado”, apuntó.