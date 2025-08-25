El diario plural del Zulia


María Corina Machado respalda decisión de Paraguay: “Desmantelar el sistema criminal de Maduro”

El Ejecutivo de Santiago Peña recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Caracas por razones de seguridad. La ruptura diplomática entre ambos países se produjo tras el apoyo de Paraguay a Edmundo González Urrutia. El gobierno de Nicolás Maduro calificó esa postura como una violación al derecho internacional y la no intervención
La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, expresó este lunes 25 de agosto su agradecimiento al gobierno de Paraguay por declarar al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista internacional.

Agradecemos al Presidente Santiago Peña, al Gobierno y al Congreso de Paraguay por esta valiente decisión que contribuye al desmantelamiento del sistema criminal que encabeza Nicolás Maduro como jefe del Cartel de los Soles", señaló en sus redes sociales.

Machado sostuvo que acciones como esta son una muestra de que la resolución del conflicto venezolano constituye una prioridad para toda la región.

Los gobiernos y parlamentos que respaldan la Soberanía Popular, los Derechos Humanos y la Libertad del pueblo venezolano demuestran que la salida a la crisis es una responsabilidad compartida", agregó.

Además, Paraguay recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela debido a la “delicada situación institucional y de seguridad” en el país, recordando además que no cuenta con embajada ni consulado en territorio venezolano.

La relación entre Asunción y Caracas se encuentra rota desde enero pasado, luego de que el presidente Santiago Peña respaldara al opositor Edmundo González Urrutia, lo que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como un desconocimiento del derecho internacional y del principio de no intervención.

