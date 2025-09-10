María Corina Machado rechaza crimen contra Charlie Kirk: Es "un acto monstruoso"

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado expresó este miércoles sus condolencias por el asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, ocurrido durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Mis oraciones y las de millones de venezolanos están con Charlie Kirk, su familia, sus colegas y amigos”, afirmó Machado en un mensaje difundido en redes sociales.

La líder política calificó el crimen como “un acto monstruoso” y pidió que sea repudiado "por todos los ciudadanos del mundo". “El pilar de una sociedad democrática es el derecho sagrado a la libertad de expresión y al pluralismo político”, sostuvo.

Machado también extendió sus condolencias al pueblo estadounidense y concluyó su mensaje con un deseo espiritual: “Que Dios lo reciba en su Gloria”.

El asesinato de Kirk, una figura influyente en el movimiento conservador juvenil de Estados Unidos y aliado del presidente Donald Trump, ha generado reacciones a nivel internacional mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el ataque.