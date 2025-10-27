María Corina Machado impulsa plan económico para rescatar Venezuela con inversión privada extranjera

La líder opositora María Corina Machado propuso una reforma económica de gran escala para rescatar a Venezuela del colapso financiero, centrada en la apertura al capital extranjero y la privatización de activos estatales.

Desde la clandestinidad, la dirigente, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró que el país enfrenta “una oportunidad única de 1,7 billones de dólares” para reconstruir su aparato productivo y revertir “el desastre socialista” de los últimos años.

Durante su participación virtual en el foro internacional La lucha de Venezuela por la libertad, organizado por Fortune, Machado delineó una visión de país sustentada en la libertad económica, el Estado de derecho y la confianza internacional. “Venezuela será el proyecto de recuperación más grande de América Latina”, afirmó.

La dirigente señaló que la prolongada gestión socialista dejó una economía devastada, con una caída superior al 80 % del PIB, industrias paralizadas y una diáspora de millones de ciudadanos. “Tenemos un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero donde la gente cocina con leña”, expresó.

Su plan económico contempla privatizar más de 500 empresas confiscadas o nacionalizadas, garantizar la seguridad jurídica e incentivar el retorno de profesionales venezolanos al país. “El talento y la inversión deben ser los motores de la nueva Venezuela”, sostuvo.

“Queremos una economía abierta, sin privilegios ni monopolios, donde cada venezolano pueda prosperar con su trabajo”, agregó.

A pesar del riesgo personal que implica su activismo, la opositora afirmó que confía en una transición política pacífica y ordenada. “Venezuela está lista para renacer. Tenemos la gente, el talento y la voluntad para lograrlo”, concluyó.