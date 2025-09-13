María Corina Machado asegura que Venezuela está "muy cerca" de alcanzar la libertad

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó que el momento de liberar a Venezuela ha llegado, asegurando que el país está "muy cerca" de recuperar la libertad tras más de dos décadas de lucha. Machado hizo estas declaraciones durante su intervención en la Conferencia Internacional “Salvar a Cuba”, celebrada en Miami con motivo del 35 aniversario del Directorio Democrático Cubano.

La dirigente política destacó que, tras 26 años de esfuerzo constante, Venezuela está a punto de conquistar la libertad. "Lo digo desde la esperanza, pero también con la más absoluta convicción", subrayó Machado. Además, resaltó que los venezolanos se han estado preparando durante años para este momento crucial.

“La sociedad venezolana ha estado preparándose para este instante durante mucho tiempo. Y el momento ha llegado porque cada ciudadano tomó la decisión de luchar por la democracia y la libertad, que es nuestro único destino posible”, afirmó.

Denuncia de terrorismo de Estado

Machado aprovechó su discurso para denunciar el terrorismo de Estado que, según ella, está llevando a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, al calificar al gobierno chavista como sin escrúpulos. La dirigente opositora señaló que las acciones represivas de Maduro han mostrado su peor cara en los últimos meses, extendiéndose no solo a activistas y líderes comunitarios, sino también a sus familias.

“La persecución no se limita solo a activistas y líderes comunitarios, sino que ahora también van tras sus familias”, denunció. Además, señaló que actualmente hay más de 800 presos políticos y más de 100 ciudadanos desaparecidos de forma forzada y prolongada.

Para Machado, estos actos de represión son una señal de debilidad por parte del régimen. "Cada uno de estos crímenes y sus dinámicas mafiosas son signos de desesperación y un paso más hacia su propia derrota, porque ya nadie en el mundo democrático se deja engañar", aseguró.

La dirigente insistió en que ya no hay espacio para la ingenuidad o la neutralidad. "Es inadmisible la equidistancia entre la justicia y el crimen, entre la democracia y la mafia. Es momento de tomar posiciones claras y firmes, y de actuar con medidas efectivas", concluyó María Corina Machado.