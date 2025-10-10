María Corina Machado asegura que Maduro "deberá salir con o sin negociación"

María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada con el Nobel de la Paz, un reconocimiento que no esperaba recibir.

La comunicación del comité noruego la sorprendió mientras permanecía en clandestinidad, situación que mantiene desde hace más de un año debido a la "persecución del gobierno de Nicolás Maduro".

En una entrevista con El País, Machado expresó la responsabilidad que implica el premio y lo interpretó como un reconocimiento al esfuerzo colectivo de los venezolanos por preservar la democracia.

La dirigente destacó que Venezuela se encuentra en un momento histórico de transición, donde la coordinación de fuerzas internas y externas es clave para enfrentar una estructura criminal que controla el Estado. “La libertad hay que conquistarla, y frente a una tiranía de este tipo requiere fuerza moral, espiritual y física”, afirmó.

Machado señaló que Nicolás Maduro tiene la oportunidad de facilitar una transición ordenada, pero que el cambio ocurrirá “con o sin negociación”. Además, subrayó que la prioridad es la gente, la justicia y el bienestar de las futuras generaciones, y no la venganza.

Pese a su aislamiento y la dispersión de su movimiento, Machado aseguró que la oposición ha logrado reinventarse y mantener un nivel de organización significativo, protegiendo a sus integrantes y movilizando a millones de venezolanos en defensa de la democracia.

También agradeció el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump por su postura frente al gobierno venezolano, aunque prefirió no detallar su conversación.